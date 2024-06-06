Подружжя киян затримали з 10 кг психотропів, які вони виготовили зі спільником (фото)

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом учасникам групи, які налагодили роботу лабораторії з виготовлення мефедрону та альфа-PVP та в подальшому збували їх у Києві (ч.ч. 2, 3 ст. 307 ККУ, ч. 2 ст. 317 ККУ).

Подружжя киян в гаражі та оселі свого 56-річного спільника облаштували нарколабораторію. Під час обшуків виявлено та вилучено: лабораторне обладнання, прекурсори, хімічні реактиви, залишки психотропної речовини, мобільні телефони та банківські карти, автомобілі, понад 10 кг психотропної речовини, вибухові речовини та інші хімічні залишки.

Також правоохоронці під час слідства провели дві оперативні закупки PVP. Так, 350 доларів США за 100 грам речовини потрібно було перерахувати на електронний гаманець, після чого клієнту давали координати «закладки».

34-річну жінку та 30-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК під час перевезення товару до наступних «закладок». У них вилучили 20 поліетиленових пакетів по 500 грам кожен з психотропною речовиною.

Орієнтовна вартість усіх вилучених речовин – 3 млн. гривень.

Київська міська прокуратура