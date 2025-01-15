Подружжя організувало лабораторію із виготовлення амфетаміну та розсилало його поштою у пакетах з під солі
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо чоловіка та жінки, які виготовляли та продавали амфетамін (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що співмешканці пересилали психотропні речовини замовникам поштою у пакунках із надписом «Cіль».
Виготовляли амфетамін вони у нарколабораторії, облаштованій на Київщині у спеціально орендованому для цього будинку.
Складники для виготовлення психотропних речовин спочатку зберігали у своєму помешканні, а вже згодом у будинку, де функціонувала нарколабораторія.
Під час обшуку у ній знайшли прекурсори, сірчану кислоту, а також приладдя для виготовлення амфетаміну.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet