Подружжя організувало лабораторію із виготовлення амфетаміну та розсилало його поштою у пакетах з під солі

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо чоловіка та жінки, які виготовляли та продавали амфетамін (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що співмешканці пересилали психотропні речовини замовникам поштою у пакунках із надписом «Cіль».

Виготовляли амфетамін вони у нарколабораторії, облаштованій на Київщині у спеціально орендованому для цього будинку.

Складники для виготовлення психотропних речовин спочатку зберігали у своєму помешканні, а вже згодом у будинку, де функціонувала нарколабораторія.

Під час обшуку у ній знайшли прекурсори, сірчану кислоту, а також приладдя для виготовлення амфетаміну.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури