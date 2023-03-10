Подружжя підозрюють у шахрайському заволодінні земельними ділянками на Київщині

За процесуального керівництва прокурорів Обухівської окружної прокуратури подружжю повідомлено про підозру у використанні підроблених документів та шахрайстві (ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що підозрювані, використовуючи підроблені документи оформили право приватної власності на земельні ділянки у місті Васильків, які перебували у комунальній власності.

Таким чином вказані особи заволоділи двома земельними ділянками площею 0,4 га та вартістю 800 тис. грн.

Наразі вживаються заходи щодо повернення вищевказаних земельних ділянок територіальній громаді.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура