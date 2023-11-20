Подружжя підозрюють у виготовлення і розповсюдженні дитячого порно та вчинення дій сексуального характеру щодо двох дівчат
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії (ч. 3 ст. 301-1 КК України). Її чоловік підозрюється у вчиненні дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку (ч. 4 ст. 152 КК України).
За даними слідства, підозрювана виготовила відеофайл порнографічного характеру за участі двох своїх доньок 2011 та 2013 років народження. Надалі відзнятий порнографічний контент вона розмістила в мережі Інтернет.
Крім того, її чоловік вчинив щодо однієї з падчерок дії сексуального характеру. При цьому свої дії він знімав на відео.
Наразі діти перебувають з біологічним батьком.
За клопотанням прокуратури подружжю обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Київській області департаменту кіберполіції Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.