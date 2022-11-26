Подружжя раніше судимих закарпатців ошукувало громадян на продажі військової амуніції

В Ужгороді оперативники Управління карного розшуку області спільно зі слідчими Ужгородського РУП та кіберполіцейськими припинили шахрайську схему, яку організували двоє раніше судимих співмешканців. Чоловікові та жінці повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу

Оперативники управління карного розшуку поліції області спільно з кіберполіцейськими та слідчими припинили незаконну діяльність подружжя шахраїв, які ошукували людей на продажі актуальних товарів.

Встановлено, що 23-річний ужгородець, разом зі своєю 27-річною співмешканкою, створили онлайн-магазин, у якому пропонували охочим придбати елементи військової амуніції за цінами, нижчими ринкових. У переліку товарів були берці, термобілизна, тактичні рукавиці тощо.

Наразі співробітники поліції вже встановили 7 людей, які постраждали від дій цих зловмисників. Потерпілі перераховували часткову передплату або ж повну оплату та очікували на доставку замовлень. Однак після отримання грошей, шахраї зникали і відповідно люди залишалися без коштів та без обіцяного товару.

Вчора, 25 листопада, поліцейські прийшли до фігурантів з обшуком, під час якого вилучили ряд важливих доказів у справі. Подружжю шахраїв слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські уже звернулися до суду з клопотанням про обрання відносно фігурантів запобіжного заходу та встановлюють інших осіб, які могли потерпіти від таких дій. За скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області