Подружжя сутенерів організувало діяльність місць розпусти на території Дарницького району столиці

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 викрито діяльність групи осіб, які тривалий час займалися сутенерством.

Встановлено, що група осіб налагодила нелегальний бізнес з надання послуг сексуального характеру в орендованих квартирах на території Дарницького району міста Києва.

Організаторами незаконного бізнесу виявилася подружня пара, яка залучила до своєї злочинної діяльності ще двох осіб на ролі адміністраторів, які відповідали на телефонні дзвінки клієнтів та займались організаційною роботою.

Осіб для зайняття проституцією залучали шляхом розміщення рекламних оголошень у мережі інтернет. Вони зобов’язувалися перераховували організаторам частину отриманих коштів, а залишок розподіляли між собою.

Вартість надання вказаних послух становила від 1600 до 2500 гривень за годину.

Наразі 4 учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також у ході проведення обшуків, у одного з адміністраторів вилучено 56 згортків із речовиною схожою на амфетамін. Вказані речовини направлено для проведення експертизи, за результатами якої буде вирішено питання додаткової кваліфікації його дій.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.

Викриття місць розпусти проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ВБЗПТЛ ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура