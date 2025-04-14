Подружжя викладачів з Тернопільщини вимагало 17 000 доларів за «допомогу» з відстрочкою від мобілізації

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Чоловік та дружина за гроші пообіцяли чоловікові допомогти оформити документи по догляду за їх родичем та документи про відстрочку від призову на військову службу. Їм загрожує до 8 позбавлення волі.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП в Тернопільській області встановили причетність подружжя до махінацій з уникненням від мобілізації.

Встановлено, що чоловік та дружина – викладачі місцевих навчальних закладів – пообіцяли бажаючому уникнути мобілізації. Вони мали посприяти в оформленні фіктивних документів про догляд за їх родичем та на підставі цієї оборудки військовозобов’язаний мав отримати відстрочку від служби у армії.

Для правдоподібності ділки запевняли, що мають знайомства і у медзакладах, і у ТЦК, тому проблем з оформленням документів не виникне. За свою послугу освітяни попросили та отримали 17 тисяч доларів.

Поліцейські спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ зібрали доказову базу та оголосили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Викладачам загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України

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