Подружжя засудили до 10 та 15 років позбавлення волі за вбивство столичного таксиста

За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 9 судом оголошено обвинувальний вирок 33-річному чоловіку та його 34-річній дружині за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, розбійного нападу та викрадення автомобіля (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2016 року близько 2 години ночі, знаходячись поруч зі станцією метро «Шулявська», обвинувачені підійшли до таксі і попросили відвезти їх до мікрорайону Жуляни.

Дочекавшись, коли автомобіль зупиниться у темному провулку, чоловік, який сидів позаду, накинув таксисту на шию мотузку та почав душити, в цей же час його дружина нанесла потерпілому один удар ножем в область грудей. Тіло 62-річного чоловіка зловмисники заховали у лісосмузі під Києвом, після чого заволоділи його грошовими коштами та автомобілем.

Вироком Солом’янського районного суду міста Києва подружжя визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено чоловіка до покарання у виді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а жінку до 10 років позбавлення волі, також із конфіскацією.

Київська міська прокуратура