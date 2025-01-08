Подружжя збирало дані про розміщення українських засобів РЕБ та ППО на Сумщині та Харківщині

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річної жінки та її 59-річного чоловіка за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28/ч. 2 ст. 111 КК України). Жінка відповідатиме ще й за поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України(ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що, маючи проросійську позицію, жінка з початку 2024 року в одному із месенджерів погодилась на співпрацю з представником спецслужби держави-агресора. За завданням куратора вона збирала актуальну інформацію про переміщення та місця базування особового складу та техніки, зокрема засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Збройних Сил України у Сумській та Харківській областях.

У повідомленнях, які надсилала росіянину, жінка детально описувала місцевість, зазначаючи геолокацію та кількість військовослужбовців. Більш того, після обстрілів Харківщини вона підтверджувала ураження цілей.

Примітно, що більшість інформації, яку жінка відправляла окупантам, вона дізнавалась від свого чоловіка. Він систематично об’їжджав необхідну місцевість та інформував дружину про позиції наших захисників та захисниць.

Більш того, жінка в забороненій соцмережі активно підтримувала та поширювала антивладні та проросійські дописи, в яких військовослужбовці воєнізованих формувань російської федерації зображені виключно у позитивному світлі, а українські захисники як агресор.

З липня 2024 року обвинувачені перебувають під вартою без права на заставу.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура