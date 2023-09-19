Подвійне вбивство у Харкові: поліція затримала раніше судимого зловмисника

Під час бійки зловмисник завдав смертельні ножові поранення двом своїм товаришам.

19 вересня близько 1:00 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, що по вулиці Кам’янець-Подільська у Харкові сталася бійка.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи виявили тіла 62 та 39-річних чоловіків з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці встановили, що під час розпивання алкогольних напоїв у домоволодінні між трьома знайомими сталася сварка на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 43-річний чоловік наніс ножові поранення своїм товаришам, від яких вони померли.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За санкцією статті йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області