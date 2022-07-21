Пограбували 13-річного хлопця – в Івано-Франківську оперативно затримали групу покидьків

Фігуранти посеред білого дня відібрали у дитини самокат та втекли. За лічені години співробітники поліції розшукали грабіжників. Слідчі затримали їх в процесуальному порядку. В умовах воєнного стану покарання за такий злочин посилено – нападникам загрожує до 10 років ув’язнення.

До поліції Івано-Франківська звернувся місцевий мешканець та повідомив, що двоє невідомих чоловіків на вулиці штовхнули його 13-річного сина та відібрав самокат.

Одразу ж після звернення оперативні співробітники розпочали розшук нападників. За описом зовнішності, поліцейські за лічені години затримали 19 та 22-річних двох мешканців обласного центру. Як з’ясували правоохоронці, самокат нападники встигли здати до ломбарду.

Фігурантів затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Дії затриманих слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Невдовзі затриманим буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Затриманих перевіряють на причетність інших злочинів. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини