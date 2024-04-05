Пограбували будинок та кинули у правоохоронця гранату – судитимуть трьох мешканців Київщини

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Київщини.

Розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2023 року обвинувачені розбили вікно металевою арматурою та проникли до будинку мешканця одного із сіл Бучанського району. Звідти вони викрали майно власника, а коли зрозуміли що їх викрили, спробували залишити місце скоєння злочину.

Під час втечі один із обвинувачених кинув в бік правоохоронця гранату.

Чоловіків затримала поліція. Нині особа, яка кинула в бік правоохоронця гранату, перебуває під вартою, решті обвинуваченим судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. В одного з них під час обшуку вилучено психотропні речовини.

Їхні дії кваліфіковано як закінчений замах на відкрите викрадення чужого майна, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 КК України). Одному обвинуваченому також інкриміновано незаконне придбання, носіння й зберігання бойових припасів та замах на вбивство працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 КК України). Третьому – незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин (ч. 1 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура