Пограбував одеситку і втік до столиці: поліцейські розшукали та затримали зловмисника

Правоохоронці повідомили про підозру фігуранту та помістили його під варту. За скоєне правопорушнику загрожує чималий строк ув’язнення.

Подія сталася в Артилерійському парку серед дня. Зловмисник схопив жінку і наказав віддати гаманець. Заволодівши готівкою в сумі 3500 гривень та чотирма банківськими картками, які знаходилися в гаманці потерпілої, правопорушник втік.

58-річна містянка звернулася по допомогу до відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1, і в ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці викрили правопорушника. Ним виявився судимий за крадіжки, грабежі та розбої 40-річний чоловік, який нещодавно приїхав до Одеси з іншого регіону.

Після скоєння злочину фігурант поїхав до Києва, але правоохоронці розшукали його і затримали у процесуальному порядку. Зловмисник витратив чужу готівку, крім того, однією з карток розраховувався в магазині за покупки, зроблені на суму понад 500 грн. Гаманець та картки потерпілої, яких зловмисник позбувся, поліцейські повернули власниці.

«Наразі ми повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в сумі 363 тис. 360 грн. У ході подальшого розслідування буде надано кінцеву правову кваліфікацію всім протиправним діям підозрюваного та висунуто обвинувачення. За скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі», – розповіла старша слідча територіального підрозділу поліції Катерина Ковач.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1