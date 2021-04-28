Погроза вбивством, імітація розправи – так адвоката Ради адвокатів Київщини намагалися схилити до «співпраці»

Сьогодні управління карного розшуку поліції Київської області та працівники Бучанського РУП, після проведеної слідчо-оперативної роботи, затримали групу осіб, які на замовлення обливали кров’ю, підкидали нутрощі, погрожували життю та ганьбили ім’я захисника, який відстоював одну зі сторін у судовій справі щодо розлучення.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що через два роки невдалих тяжб, друга сторона процесу вдалась до «терору». Після проведення обшуків зловмисникам повідомлено про підозру. Подальшу їх долю вирішить суд.

«Захисники і поліція зазвичай по різні сторони барикад у процесі, втім захист життя, прав і свобод громадян для правоохоронців — понад усе. Тим більше, коли мова йде про учасників кримінального або цивільного процесу. Адже захищена адвокатура — це невід’ємна частина демократичної правової держави», — наголосив очільник поліції Київської області. // Вартові еспресо