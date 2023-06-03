Погрожували фізичною розправою: на Житомирщині за вимагання затримали кримінального авторитета

До поліції звернулася 34-річна жителька Андрушівської громади Бердичівського району про те, що один із мешканців району, в інтересах іншої особи, вимагає від неї повернення боргу, погрожуючи при цьому спричинити тілесні ушкодження.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) КК України. Оперативний супровід провадження здійснюють працівники Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що 52-річний житель Андрушівської громади звернувся до 47-річного жителя Бердичівського району за допомогою у поверненні боргу. Відомо, що останній є кримінальним авторитетом та нині перебуває у статусі «смотрящого» за Андрушівською громадою.

Тож з середини травня до жінки почали надходити телефонні дзвінки від кримінального авторитета з погрозами та вимогами повернути 32 тисячі гривень позики. У зв’язку з цим жінка змушена була переказати 10 тисяч гривень на вказаний їй банківський рахунок.

1 червня слідчі Слідчого управління ГУНП Житомирщини, за силової підтримки спецпризначенців РПОП, провели низку обшуків за місцями проживання вимагачів та у транспортних засобах, які їм належать.

У результаті вилучили засоби мобільного зв’язку, банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти від потерпілої, та інші речі.

Крім того, з будинку, де проживає кримінальний авторитет, поліцейські вилучили близько 5 кг сухої подрібненої речовини рослинного походження, зовні схожої на наркотичний засіб канабіс. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Нині триває подальше досудове розслідування. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області