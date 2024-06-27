Погрожували зброєю та грабували під час «фільтрації» на тимчасово окупованій території: викрито угруповання колаборантів

У Приазовській територіальній громаді троє місцевих чоловіків у складі «мєлітопольской казачєй дружини» під виглядом охорони громадського порядку вчиняли свавілля. За наказами свого «атамана» вони проводили фільтраційні заходи серед населення та відбирали майно. Правоохоронці зібрали докази їхніх злочинів та повідомили про підозру.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області разом зі слідчими УСБУ в області встановили, що 39-річний житель тимчасово окупованого росіянами селища Приазовське Мелітопольського району вступив до незаконного воєнізованого формування «мєлітопольская казачья дружина». Зрадник став «атаманом» «пріазовской станіци казачьєй дружини по охранєобщєствєнного порядка».

До незаконного підрозділу доєдналися й троє місцевих жителів, віком від 26 до 33 років. Під керівництвом «атамана» вони здійснювали фільтраційні заходи серед місцевого населення, під приводом надуманих обшуків, погрожуючи вогнепальною зброєю, відбирали майно в громадян, брали активну участь у заходах політичного характеру, піднімали прапори з радянською та російською символікою.

18 червня під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури слідчі заочно повідомили фігурантам про підозру у вчиненні низки злочинів. Дії зловмисників правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. ч. 6, 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Крім того, трьом фігурантам також інкриміновано ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статей передбачає до 15 років ув’язненняз позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Запорізької області