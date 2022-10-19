Погрожував ексдружині фізичною розправою та вимагав відновити стосунки – жителя Чернівецького району засуджено до 4 років позбавлення волі

Чернівецька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно жителя Чернівецького району, який вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо колишньої дружини (ст. 126-1 КК України) у період відбування умовного терміну покарання. За сукупністю злочинів його засуджено до 4 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що чоловік систематично чинив щодо жінки психологічне насильство, погрозами та застосуванням сили вимагав відновити стосунки. Пара розлучилась у 2018 році, мають спільну дитину.

Також встановлено, що громадянин вчиняв протиправні дії щодо ексдружини у період відбування умовного терміну покарання за викрадення чужого майна.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура