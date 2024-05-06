Погрожував ножем та пошкодив автомобіль: у Житомирі затримали причетного до хуліганства

Пообіді 3 травня до поліції надійшло повідомлення про безчинство водія автомобіля «Range Rover» на проїзній частині вулиці Великої Бердичівської в обласному центрі. Вже за кілька годин оперативники встановили особу правопорушника та затримали його.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Житомирського районного управління. Потерпіла, 37-річна житомирянка, розповіла, що їхала вулицею, коли їй зненацька перегородив дорогу позашляховик. З автівки вийшов незнайомий чоловік та, брутально лаючись нібито через ситуацію на дорозі, погрожував їй ножем та пошкодив транспортний засіб. Після вчиненого поїхав геть.

Оперативники Житомирського райуправління того ж дня розшукали причетного. Під час проведення невідкладних слідчих дій у помешканні 30-річного житомирянина правоохоронці виявили знаряддя правопорушення. Також поліцейські вилучили позашляховик, на якому пересувався чоловік.

Слідчі поліції затримали причетного у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та повідомили йому про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

За вчинене діяння чоловікові загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції