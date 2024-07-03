Погрожував підірвати багатоповерхівку в Білій Церкві: поліцейські Київщини повідомили зловмиснику про підозру

Днями опівночі до поліції від підрозділів ДСНС надійшло повідомлення, що до них зателефонував 44-річний білоцерківець з погрозами здійснити вибух у багатоповерхівці по вулиці Олеся Гончара. Фігуранту загрожує до шести років ув’язнення.

Також до поліції звернулась дружина фігуранта, якій зловмисник у телефонній розмові повідомив про свої небезпечні наміри.

По приїзду поліцейські спільно з рятувальниками евакуювали близько 150 мешканців будинку. Зловмисник, який зачинився у своїй квартирі, продовжував погрожувати підірвати будинок.

Для відвернення можливої загрози на місці працювали фахівці з кінологічної служби, вибухотехніки, а також спеціалісти-криміналісти. Слідчо-оперативна група поліції затримала фігуранта у його квартирі. Рівень алкоголю у чоловіка сягав 1,35 проміле.

Після обстеження житлового будинку поліцейські жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин не виявили.

Після затримання підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліції Київської області