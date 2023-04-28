погрожував родині гранатою: поліцейські вилучили у коростенця зброю та вибухівку

27 квітня поліцейські сектору протидії домашньому насильству Коростенського райуправління прибули до оселі 43-річної жительки райцентру для перевірки інформації про вчинення щодо неї такого правопорушення. Під час роботи на місці поліцейські не лише отримали підтвердження цього діяння, а й виявили низку нових.

З’ясувалось, що домашнім кривдником є 45-річний чоловік. Він ніде не працює і постійно конфліктує з дружиною та сином, а під впливом зловживань алкоголем його дії стають особливо агресивними та несуть потенційну загрозу оточуючим.

Цього дня поліцейські двічі приїздили до їх домівки. Уранці чоловікові зробили переконливе застереження щодо його ставлення до домашніх та склали адміністративні матеріали за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

А уже через годину поліцейські знову повернулись в оселю, щоб пересвідчитись у безпеці родини, оскільки через телефонний зв’язок з потерпілими дізнались, що конфлікт триває. У момент прибуття інспектори застали чоловіка та його близьких у суперечці у коридорі будинку.

Поліцейські вивели дебошира на вулицю, застосувавши фізичну силу, та провели поверхневий огляд. У результаті виявили у кишені його куртки гранату Ф-1.

Боєприпас вилучили у ході роботи на місці події слідчо-оперативної групи Коростенського райуправління. Також було проведено невідкладний обшук та вилучено з будинку автомат АКС-74, понад півсотні набоїв різного калібру, тротилову шашку, сигнальні ракети, а також наркотичні засоби, ймовірно марихуану, та інше.

Слідчі поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі розслідування розпочато відразу за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами

або вибуховими речовинами) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Під керівництвом Коростенської окружної прокуратури тривають слідчі дії для оголошення чоловікові про підозру у вчиненні названих діянь.

Відділ комунікації поліції Житомирської області