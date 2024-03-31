Погрожував та ображав цивільну дружину: на Шепетівщині суд покарав домашнього кривдника

Славутський міськрайонний суд визнав 50-річного жителя Славутчини винним у домашньому насильстві і засудив його до 10 діб адміністративного арешту. У лютому цього року в одному з сіл на Славутчині стався конфлікт між місцевим жителем та його співмешканкою. В процесі сварки чоловік смикав потерпілу за одяг, погрожував фізичною розправою, ображав нецензурними словами. Жінка викликала поліцію.

Правоохоронці встановили, що це не перший випадок домашнього насильства в цій родині, і чоловік систематично вчиняє психологічне насильство над цивільною дружиною.

Наприкінці минулого року кривдник уже притягувався до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. Тож цього разу поліцейські склали адміністративний протокол за ч.2 ст.173-2 КУпАП (Домашнє насильство, вчинене повторно протягом року). Суд визнав чоловіка винним та присудив йому адміністративний арешт на 10 діб.

Нагадаємо, що за систематичне домашнє насильство передбачена також й кримінальна відповідальність. Тож не мовчіть! І пам`ятайте, що домашнє насильство може бути не лише фізичним, а й економічним, сексуальним чи психологічим. У будь-якому з цих випадків не потрібно терпіти та замовчувати подібні факти.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області