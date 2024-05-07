Погрожував вбивством, імітував ампутацію кінцівок та бив мешканця Бучі – судитимуть росыйського окупанта

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно тимчасово виконуючого обов’язки командира розвідувальної роти 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації Бучі російські військовослужбовці зайшли на прибудинкову територію місцевого мешканця. Вони зав’язали липкою стрічкою чоловікові руки за спиною та вдягнули на голову мішок.

Обвинувачений поставив потерпілого до стіни будинку і бив. Перезарядивши автоматичну зброю, приставив її до потилиці та погрожували вбивством. Після цього наказав чоловікові підійти до ворожого броньованого військового автомобіля, де імітував ампутацію ноги сокирою. Крім того, окупант приставляв мисливський ніж до шиї беззбройного мирного мешканця та вдарив рукояткою ножа по спині.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура