Погрожуючи ножем, заволоділи майном одесита: в Одесі двох черкащан викрили в розбійному нападі та угоні авто

Одного фігуранта, раніше судимого за розбій, правоохоронці затримали. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі встановили, що днями 31-річний одесит посеред вулиці познайомився з двома молодиками і, дізнавшись, що вони не місцеві, запросив до себе в квартиру погостювати. Під час застілля гості вирішили привласнити майно господаря – вони спочатку побили його, а потім, погрожуючи ножем, забрали мобільний телефон, планшет, 1500 гривень та ключі від автівки, на якій і поїхали з місця вчинення злочину.

Наступного дня про розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом поліцейським повідомила мати потерпілого. Медики діагностували її сину тупу травму грудної клітки, перелом ребер, закриту черепно-мозкову травму та забої.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження та в ході проведення слідчо-розшукових заходів встановили особи правопорушників. Ними виявилися раніше судимі чоловіки з Черкащини 20-ти та 21-го років, які нещодавно приїхали до Одеси. Старшого з них правоохоронці затримали в процесуальному порядку, пошуки молодшого наразі продовжуються.

Поліцейські встановили місцезнаходження автівки потерпілого, а також належного йому планшета. Крім цього, правоохоронці вилучили ніж, яким зловмисники ймовірно і погрожували одеситові.

«Наразі, за наявністю достатніх доказів, ми повідомили затриманому фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, особою, яка раніше вчиняла розбій, вчинений в умовах воєнного стану, незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За нашим клопотанням суд помістив підозрюваного під варту. Наразі тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження решти викраденого майна, а також затримання другого фігуранта. Слідчі дії тривають», – повідомила слідча відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Наталія Боєвчук.

Одеське районне управління поліції № 1