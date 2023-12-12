Погрожуючи побити, відібрав усі заощадження: у Прилуках затримали підозрюваного у пограбуванні жінки

Упродовж кількох годин співробітники Прилуцького районного відділу поліції спільно з колегами з управління карного розшуку поліції області встановили та затримали 37-річного чоловіка, який проник до будинку літньої жінки та відібрав у неї 50 тисяч гривень і золоті прикраси.

8 грудня до Прилуцького райвідділу поліції звернулася із заявою про пограбування 72-річна місцева мешканка. Потерпіла повідомила, що напередодні до її будинку проник незнайомець.

Хоча хвора господарка прикута до ліжка, це не збентежило зловмисника. Нахаба почав погрожувати фізичною розправою, якщо жінка не віддасть усі цінності. Так грабіжник заволодів грошима у сумі 50 тисяч гривень та двома золотими обручками, після чого втік.

На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції райвідділу. У результаті злагодженої роботи поліцейські здобули достатній обсяг оперативної інформації. Її аналіз дозволив встановили особу, причетну до грабежу. Це раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені гроші та золоті прикраси потерпілої в нього вилучено.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі слідство готує повідомлення про підозру та вирішує питання обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області