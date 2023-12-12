Погрожуючи побити, відібрав усі заощадження: у Прилуках затримали підозрюваного у пограбуванні жінки

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Упродовж кількох годин співробітники Прилуцького районного відділу поліції спільно з колегами з управління карного розшуку поліції області встановили та затримали 37-річного чоловіка, який проник до будинку літньої жінки та відібрав у неї 50 тисяч гривень і золоті прикраси.

8 грудня до Прилуцького райвідділу поліції звернулася із заявою про пограбування 72-річна місцева мешканка. Потерпіла повідомила, що напередодні до її будинку проник незнайомець.

погрожував побити і відібрав усі заощадження: у прилуках поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні пенсіонерки

Хоча хвора господарка прикута до ліжка, це не збентежило зловмисника. Нахаба почав погрожувати фізичною розправою, якщо жінка не віддасть усі цінності. Так грабіжник заволодів грошима у сумі 50 тисяч гривень та двома золотими обручками, після чого втік.

На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції райвідділу. У результаті злагодженої роботи поліцейські здобули достатній обсяг оперативної інформації. Її аналіз дозволив встановили особу, причетну до грабежу. Це раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені гроші та золоті прикраси потерпілої в нього вилучено.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі слідство готує повідомлення про підозру та вирішує питання обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

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