Погрожуючи зброєю, військовослужбовець взяв у заручники чоловіка: поліція оперативно затримала зловмисника

Автівку з порушником та потерпілим зупинили поліцейські управління превентивної діяльності спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Сумський області та патрульними поліцейськими на трасі «Суми-Київ». Нині тривають першочергові слідчі дії.

23 квітня о 18:23 на спецлінію «102» надійшло повідомленням, що озброєний чоловік взяв у заручники мешканця Сумського району. Погрожуючи автоматом, він змусив потерпілого на власному авто відвезти його до Києва. При цьому порушник зробив кілька пострілів у бік чоловіка.

Менш ніж за годину правоохоронці затримали автомобіль разом із зловмисником та заручником. Фігурантом виявився 47-річний військовослужбовець, мешканець Київщини. Потерпілий не постраждав. Наразі із затриманим працюють поліцейські для встановлення мотивів та обставин злочину.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відділ комунікації поліції Сумської області