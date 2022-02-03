Пойманного на взятке депутата-«слугу» Кузьминых объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает народного депутата от «Слуги народа» Сергея Кузьминых.

Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию НАБУ о розыске депутата.

«3 февраля 2022 года НАБУ объявило в розыск народного депутата Украины, уличенного в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытие от детективов НАБУ», — указали в бюро.

31 января 2022 года Генеральным прокурором подписано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины указанному народному депутату.

Отмечается, что Кузьминых должен также прийти 07.02.2022 в 10 ч. 00 мин. в Национальное антикоррупционное бюро Украины для участия во вручении письменного уведомления о подозрении и допросе в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве.

Сергея Кузьминых поймали на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Пойманный на взятке «слуга» Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.