Покарано ще одного колаборанта з так званої «народної міліції м. Ізюм»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 45-річного чоловіка у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Колаборанту призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що під час окупації м. Ізюм ЗС РФ місцевий мешканець добровільно погодився співпрацювати із загарбниками. Він зайняв посаду «водія чергової частини» у псевдоправоохоронному органі — так званій «Народній міліції».

Колаборант возив «поліцейських» за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки.

У жовтні 2022 року поплічника окупантів було викрито.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура