Показував військовим РФ, де живуть учасники АТО: поліцейського підозрюють у державній зраді

Слідчим територіального управління ДБР у Полтаві повідомлено про підозру у державній зраді уродженцю Вовчанська Харківської області Леоніду Бараннику 1992 року народження.

На момент злочину він працював на посаді поліцейського офіцера громади сектору по взаємодії з громадами відділу превенції Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Підозра та повістка Бараннику оприлюднені на сайті Офісу Генпрокурора.

24 лютого 2022 року збройні сили РФ окупували Вовчанськ Чугуївського району

Харківської області.

Як йдеться у тексті підозри, Баранник будучи поліцейським офіцером, з власної ініціативи добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з

представниками збройних формувань РФ та вчинив державну зраду.

За версією слідства, Баранник добровільно передав військовим РФ закріплений за ним службовий автомобіль “Renault Duster СКС” та показував військовим РФ місця мешкання осіб володільців зброї, учасників АТО, а також співробітників поліції, у яких

залишилася табельна вогнепальна зброя.

“В подальшому Баранник Л. Л. добровільно погодився активно співпрацювати з представниками окупантів та разом з військовими РФ чергував на блокпостах, утворених окупантами”, написано в тексті підозри. // Судовий репортер