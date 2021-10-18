Покидьок бив сокирою, затягнув у болото, безжально добивав багатодітну мати

За лічені кроки від дому на 42-річну Оксану зненацька напав невідомий із сокирою.

Велосипедист наніс жінці щонайменше 5 ударів обухом по голові, далі зніс бідолашну в чагарники, де продовжив знущатись і грабувати.

Жертву врятували неочікувана поява перехожих, нападник злякався і кинувся тікати. Цілу ніч зловмисник ховався в лісі, а на ранок потайки виїхав на південь України.

Гарячим слідом оперативники карного розшуку Київщини затримали нападника в Одеській області. Ним виявився 42-річний раніше судимий житель Балти, який після проходження курсу реабілітації працював у селі Погреби будівельником. У ніч скоєння злочину близько 21 години чоловік вистежив беззахисну жінку, дочекався слушної нагоди і скоїв напад.

Нині мати чотирьох дітей із тяжкими травмами знаходиться у лікарні, а її кат — у СІЗО. За замах на вбивство з хуліганських мотивів затриманому загрожує довічне ув’язнення. Суд вже обрав підозрюваному санкцію – безальтернативне тримання під вартою.

Дякую працівникам карного розшуку Київщини та Броварського районного управління поліції за оперативне затримання нападника, а небайдужим громадянам — за вчасну реакцію на підозрілу ситуацію на вулиці. Саме ваша пильність і увага фактично врятували людське життя.

Продовжуємо служити та захищати!

Андрій Нєбитов, Поліція Київської області