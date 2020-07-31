Покидьок забив до смерті жінку, бо вона відмовила йому в інтимі

У Хмельницькій області поліцейські затримали 21-річного мешканця Черкас, якого підозрюють у вбивстві 35-річної жительки Летичівського району.

Тіло мертвої закривавленої жінки на задньому дворі сільської школи виявили місцеві жителі близько шостої ранку 29 липня. Про це у четвер, 30 липня, повідомляє відділ комунікації поліції Хмельницької області, пише ТСН.

“Чоловік винаймав у селі житло і їздив на роботу до сусідньої Вінницької області. Ввечері напередодні вбивства підозрюваний разом з потерпілою та ще одним знайомим розпивали алкогольні напої. Близько першої ночі молодий чоловік запропонував жінці вступити з ним у інтимний зв’язок. За його словами, навіть запропонував за це 200 гривень. А коли вона відмовилася, побив її”, – йдеться в повідомленні.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події. Сам зловмисник залишив місце події.

“А на ранок, змінивши закривавлений одяг, як ні в чому не бувало, зібрався їхати на роботу. Але автомобіль, у якому він їхав, зупинили працівники поліції, які уже працювали над розкриттям вбивства. Їхню увагу привернув пасажир, який побачивши людей у формі, почав помітно нервуватися. Провівши поверхневий огляд, поліцейські помітили на чоловікові сліди крові та затримали його”, – додали в поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Йому оголошено про підозру. // Діло