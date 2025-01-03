Покидьки продовжують «брати», не дивлячись ні на що: столичний податківець вимагав з підприємця $20 000

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 36-річному головному державному інспектору Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовими особами вказаного підрозділу податкової (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до податківця звернувся директор одного з приватних підприємств з проханням отримати інформацію щодо його заяви про перевірку помилкових даних про отримання ним майже 2,5 млн гривень доходу, якого насправді він не отримував. Через помилку підприємець мав сплатити з цієї суми податки.

Головний державний інспектор повідомив, що може допомогти за 20 000 доларів США, інакше, за його словами, заява підприємця залишиться без задоволення.

Гроші податківець отримував частинами. Під час перших двох зустрічей він одержав 2000 та 3000 доларів США.

За сприяння нового керівника Державної податкової служби Руслана Кравченка податківця затримали в порядку ст. 208 КПК під час одержання 13 000 доларів США.

Наразі затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у Києві та Київській області за оперативного ГУ «Д» ДЗНД СБ України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна

Пресслужба Київської міської прокуратури