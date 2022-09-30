Покидьок, підозрюваний у зґвалтуванні дочок, перебуватиме під вартою без права внесення застави

За доводами першого заступника керівника Тячівської окружної прокуратури закарпатцеві обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у зґвалтуванні двох неповнолітніх доньок (ч.ч. 3, 4 ст. 152 КК України).

Наразі слідчі встановили, що чоловік систематично вчиняв неправомірні дії сексуального характеру стосовно своїх дочок, одна з яких є малолітньою. Отримавши інформацію про це від потерпілої, правоохоронці оперативно затримали чоловіка за місцем його проживання.

Діти наразі перебувають у безпечному місці, а розслідування злочину триває. Процесуальне керівництво забезпечує Тячівська окружна прокуратура. За вчинене особі може загрожувати до 15 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури