Покинути країну у складі спортивної команди: у Харкові знешкоджено чергову схему уникнення мобілізації

Оформити документи та «законно» виїхати за кордон під виглядом спортсменів пропонував призовникам мешканець області. За незаконні оборудки чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Харкова викрили 46-річного мешканця області, який допомагав чоловікам призовного віку легально виїжджати за кордон. Для цього зловмисник придумав зухвалу схему.

За 5500 доларів він запропонував чоловіку призовного віку оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в Українській федерації карате, щоб у подальшому виїхати з країни у складі спортивної делегації. Організатор схеми запевняв, що має надійні звʼязки для впливу на посадових осіб ТЦК і спортивної організації.

Перш ніж братися за справу, він забажав отримати аванс нібито для передачі грошей посадовим особам. Щоправда, на зустріч зловмисник сам не пішов, а відправив посередника – колишнього міліціонера.

Оперативники ДВБ спільно із слідчими поліції викрили посередника під час одержання частини грошей – 4000 доларів. А невдовзі правоохоронці оголосили про підозру і самому 46-річному фігуранту за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Тепер фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Триває слідство для встановлення та надання правової кваліфікації діям інших ймовірних учасників схеми. Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України