Поліцейські Івано-Франківщини затримали хулігана, який вчинив стрілянину на автозаправці

Правоохоронці встановили та затримали зловмисника, який поранив двох чоловіків, вистріливши у них з травматичного пістолета. Нападника поліцейські затримали. За даним фактом розпочато кримінальне провадження та з’ясовуються усі обставини події.

3 травня близько 4 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Черемхів, Коломийського району, на автозаправці невідомий чоловік вчинив стрілянину, поранив двох людей та втік на автомобілі у невідомому напрямку.

На місце події негайно виїхали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, криміналісти й оперативні працівники. Попередньо працівники поліції встановили, що на території заправки було дві компанії, як раптом між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета у бік інших.

У результаті 32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення та госпіталізовані до лікувального закладу, а правопорушник з місця події втік.

Оперативні працівники обласної і місцевої поліції ретельно оглянули місце події, опитали можливих свідків та очевидців, переглянули камери відеоспостереження та встановили марку автомобіля, на якому втік зловмисник.

Невдовзі правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї.

Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вилучили зброю, речові докази та направили все на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі хулігану повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини