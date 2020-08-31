Поліцейські Берегівщини оперативно затримали місцевого чоловіка за вчинення двох майнових злочинів

У неділю, 30 серпня, зранку в Поліція Берегівщини надійшло повідомлення про напад на жінку.

Як розповіла правоохоронцям потерпіла, 19-річна жителька міста Берегово, вона сиділа на лавиці на автобусній зупинці, очікуючи на автобус. Близько 08.10 години до неї підсів незнайомий чоловік. Спершу незнайомець завів розмову із дівчиною, а далі витягнув із кишені ніж і почав вимагати гроші. Подія трапилась на вулиці Мукачівській.

Відібравши від потерпілої сумочку, в якій був мобільний телефон і документи, нападник утік з місця події.

Як з’ясували поліцейські, після вчиненого чоловік, тікаючи, незаконного заволодів велосипедом, який був залишений неподалік, біля місцевого продуктового магазину.

Даний злочин правоохоронці Берегівщини розкрили «за гарячими слідами». Невдовзі на вулиці міста поліцейські зупинили схожого за описом потерпілої чоловіка. Ним виявився 60-річний житель Берегова, раніше судимий за скоєння крадіжок і завдання тілесних ушкоджень. Речові докази – викрадену жіночу сумочку та ніж правоохоронці вилучили. Викрадений велосипед чоловік встиг перепродати.

За обома фактами слідчі Берегівського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж, поєднаний з насильством) та за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України

Жителя Берегова затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення та обрання в суді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фігуранта справи також перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів на території Берегівщини.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області