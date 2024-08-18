Поліцейські Берегівщини затримали зловмисника, який п’яним намагався вбити співмешканку

Вночі 18 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них зателефонувала мешканка села Баркасово та розповіла, що її син перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння спричинив ножове поранення своїй співмешканці.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої провели необхідні першочергові заходи. Поліцейські встановили, що близько опів на першу ночі 28-річний місцевий житель разом із своєю 24-річною співмешканкою розпивали алкогольні напої у будинку його матері. Між парою раптово виник конфлікт, в ході якого закарпатець схопив ніж та наніс ним удар дівчині в голову.

Потерпілу із проникаючим ножовим пораненням медики госпіталізували до лікарні та наразі надають їй необхідну допомогу.

Самого ж зловмисника правоохоронці затримали на місці події.

За фактом замаху на умисне вбивство слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області