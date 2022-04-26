Поліцейські Білоцерківщини затримали молодика за розбійний напад та вбивство пенсіонера 

В селі Ольшаниця 18-річний хлопець жорстоко побив 65-річного пенсіонера, після чого викрав цінності та ключі від будинку. Через кілька годин зловмисник повернувся вже вбивати дідуся. Молодик наніс удари ножем в голову та шию старенького, а потім добивав велонасосом. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці.

Знадобилось більше доби, щоб вийти на слід підозрюваного.

Поліцейські відпрацювали все кого знайомих старенького, в тому числі і нападника. Вбивцю затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства з корисливих мотивів та розбійного нападу під час воєнного стану, слідчі, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили молодику про підозру. Згодом у суді йому оберуть запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Київської області