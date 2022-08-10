Поліцейські Білоцерківщини затримали лиходія, який зчинив стрілянину серед вулиці

Вночі в селі Торчицький Степок, 37-річний чоловік підійшов до автомобіля «Renault», погрожував 41-річному водію помповою рушницею, після чого двічі вистрілив вгору.

Помітивши неподалік групу людей, лиходій направив зброю на 50-річного чоловіка з натовпу, після чого також здійснив три постріли в небо.

Поліцейські Ставища затримали хулігана та доправили до ізолятора тимчасового тримання. Надати адекватні пояснення своїм діям зловмисник не зміг, втім зізнався, що того вечора вживав спиртне, а потім сів за кермо.

Слідчі, за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру [ч.4 ст.296 ККУ]. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Поліція Київської області