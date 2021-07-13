Поліцейські Буковини викрили зловмисників у зламі акаунтів Інтернет-аукціонів для привласнення грошей громадян

У скомпрометованих облікових записах фігуранти отримували платіжні дані користувачів і використовували їх для онлайн-шопінгу. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 6 років ув’язнення.

До кіберполіції Чернівецької області надійшли звернення від громадян Італії, які постраждали від протиправної діяльності. Заявники відстежили, що товари, замовлені з використанням їхніх акаунтів, відправляють до України.

Кіберполіція Буковини спільно зі слідчими районного управління поліції викрила причетних. Під час розслідування вказаного факту, кіберполіцейські звернулися до правоохоронців Італії та отримали від них інформацію, що від дій зловмисників постраждали декілька сотень їхніх громадян.

Поліцейські встановили, що троє чоловіків 22-23-х років зламували облікові записи користувачів онлайн-аукціонів з продажу товарів. У скомпрометованих акаунтах фігуранти отримували авторизовані дані платіжних систем (платіжні реквізити). Використовуючи ці відомості, зловмисники здійснювали покупки в Інтернеті.

Крім цього, учасники групи у DarkNet купували скомпрометовані облікові записи соціальних мереж. Після – несанкціоновано втручалися в їхню роботу та налаштовували рекламу, сплата за яку стягувалася з банківських карток потерпілих. За такі дії зловмисники отримували прибуток від посередників рекламодавців.

У Чернівцях та у Київській області правоохоронці провели обшуки. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, носії інформації та близько 200 тисяч гривень. Під час попереднього огляду вилученої комп’ютерної техніки правоохоронці виявили скомпрометовані дані доступу до персональних комп’ютерів та соціальних мереж декількох тисяч громадян Чехії, Італії, Франції, Німеччини, Естонії, Іспанії, Великої Британії, Польщі тощо.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати від трьох до шести років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України