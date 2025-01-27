Поліцейські Буковини ліквідували канал контрабанди заборонених нарковмісних ліків із кількамільйонним обігом

Міжрегіональне злочинне наркоугруповання до складу, якого входило семеро жителів Чернівецької області реалізовувало наркотичні, сильнодіючі лікарські засоби та прекурсори по всій Україні. За цінами «чорного» ринку щомісячний дохід від злочинного бізнесу становив понад 5 мільйонів гривень.

Співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Чернівецькій області спільно із працівниками Слідчого управління за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури провели низку злагоджених оперативних заходів з викриття протиправної діяльності наркоділків.

Відтак за результатами проведення спецоперації поліцейські викрили усіх членів злочинного наркоугруповання. Організаторка міжрегіонального незаконного бізнесу – 45-річна жителька Чернівецького району. Вона налагодила схему нелегального постачання в Україну з-за кордону сильнодіючих, наркотичних лікарських засобів та прекурсорів, а у подальшому реалізовувала їх за допомогою соціальних мереж.

При цьому фігурантка не мала жодних реєстраційно-дозвільних документів, які надають право здійснювати діяльність пов’язану з обігом лікарських засобів, у тому числі наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів.

До своєї протиправної діяльності організаторка залучила ще шістьох спільників: троє жінок і троє чоловіків. Це – жителі Буковини, віком від 32 до 51 року та уродженець Одеської області.

Для кожного із них були чітко визначені завдання: двоє із фігурантів відповідали за незаконне ввезення на територію України заборонених сильнодіючих, наркотичних лікарських засобів та прекурсорів, ще один – легалізацією (відмиванням) фінансів, отриманих злочинних шляхом.

У свою чергу, жінки відповідали за «клієнтську базу» і збут товару. Зокрема, за допомогою інтернету, поштових відправок по всій території України та особисто з рук в руки. Крім цього, вони підшукували осіб, які у подальшому також могли б реалізовувати товар.

Усі лікарські засоби, які продавали фігуранти, не мали сертифікатів відповідності, а також документів про їхнє походження. Орієнтовний прибуток, які щомісячно отримували фігуранти від нелегального бізнесу становить понад 5 мільйонів гривень на місяць.

Під час проведення низки санкціонованих обшуків, які одночасно проходили на території Чернівецької та Одеської областей, правоохоронці за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення ГУНП виявили і вилучили за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів:

– лікарські засобів різного виду серед яких – сильнодіючі та із вмістом прекурсорів;

– комп’ютерну техніку, мобільні телефони та сім картки

– банківські картки та чорнові записи;

– пакувальні матеріали;

– гроші в іноземній валюті;

– автомобілі та інші докази злочинної діяльності.

Приблизна вартість вилучених лікарських засобів – півтора мільйона гривень. Усі вилучені докази направлено до Чернівецького НДЕКЦ МВС України для проведення відповідних експертиз.

Наразі слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області вирішують питання щодо повідомлення «засновниці» нелегального наркобізнесу та її спільникам про підозри у вчиненні злочинів, передбачених статтями:

– 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів);

– 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

– 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

– 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

– 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

На майно фігурантів накладено арешт приблизною вартістю 18,5 мільйонів рівень. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

(за матеріалами Департаменту боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України)