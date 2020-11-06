Поліцейські ЧАЕС завадили вивезенню за периметр зони відчуження 60 кг радіаційних грибів 

Під час патрулювання зони відчуження поліцейські виявили трьох грибників, які намагались вивезти назбиране за територію зони радіоактивного забруднення без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю.

Порушників виявили у відселених селах Росоха та Ясен, а також у лісовому масиві. Всі вони жителі Київщини та незаконно проникли до забороненої зони з метою збирання грибів.

Майже 60 кг лісових грибів поліцейські вилучили.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 267-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, за несанкціоноване проникнення до зони відчуження поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їх направлено до суду для прийняття рішення.

Відділ комунікації поліції Київської області