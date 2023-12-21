Поліцейські Черкас затримали грабіжника, який з ножем напав на школяра

Зловмисник, погрожуючи ножем, вимагав у підлітка гроші й забрав смартгодинник. Правоохоронці встановили чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі. Наразі він під вартою.

Подія сталася 16 грудня у Черкасах. До поліції звернулася місцева мешканка і повідомила, що близько 18:00 години на вулиці Героїв Майдану невідомий чоловік з ножем напав на її 16-річного сина. Він вимагав у підлітка кошти, а почувши, що грошей нема — відібрав смартгодинник та втік.

Оперативники карного розшуку та правоохоронці Черкаського районного управління поліції встановили прикмети нападника, напрямок втечі, а вже невдовзі – його особу та місцеперебування.

21-річного черкащанина затримали.

Наразі, за процесуального керівництва прокуратури, чоловіку повідомлено про підозру за вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

За скоєння розбою в умовах воєнного часу затриманому загрожує посилена відповідальність – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 260 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області