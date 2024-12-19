Поліцейські Черкащини вилучили з помешкання жінки бойові гранати та патрони

Оперативники кримінального розшуку та слідчі викрили 30-річну жительку Городища у незаконному поводженні з бойовими припасами, які вона ховала в автомобільних шинах.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили 7 гранат Ф1 із запалами, а також понад тисячу набоїв різного калібру. Потенційно вибухонебезпечні предмети направили на експертне дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС в Черкаській області.

Правопорушницю затримали в порядку ст. 208 КПК України та, під процесуальним керівництвом Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури, слідчі повідомили жінці про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами.

У рамках досудового розслідування, що проводиться за ст. 263 Кримінального кодексу України, поліцейські з’ясовують походження боєприпасів. Підозрюваній загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Черкаської області