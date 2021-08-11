Поліцейські Чернігівщини повідомили про підозру членам злочинного угруповання за оборудку з землею на 1,4 млн грн

Слідчі поліції Чернігівської області вручили повідомлення про підозру трьом членам злочинного угруповання. Зловмисники у змові з десятками людей в шахрайський спосіб переоформили землі з державної у приватну власність.

Правоохоронці встановили, що кожен з членів угруповання мав свою роль. Одна особа організувала діяльність офісів у Чернігові, друга знайшла зацікавлених в земельній оборудці осіб, третя — «вела перемовини» з нотаріусом. Всі троє — мешканці Черкаської області, віком від 26 до 36 років.

Зловмисники з березня по квітень 2020 року зібрали у 72 мешканців Чернігівської області копії паспортів, ідентифікаційних кодів і заяв. Такий пакет документів потрібен для оформлення земельних ділянок у власність. За право користуватися документами члени угруповання заплатили кожній особі по 1 000 гривень.

Згодом приватний нотаріус оформив довіреність на право розпорядження 72 земельними ділянками на одну особу — посередника в оборудці. А вже той від імені кожного власника уклав договір купівлі-продажу з юридичною особою, яка представляла інтереси організованого злочинного угруповання.

У такий спосіб зловмисники заволоділи ділянками загальною площею 140 га. Збитки держави склали 1 400 000 гривень.

Співробітники Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури провели обшуки у квартирах фігурантів (Черкаська область).

Там правоохоронці вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі та чорнові записи, у яких містяться відомості про причетність цих осіб до земельної оборудки.

Слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України членам злочинного угрупування, які у змові з третіми особами шахрайським шляхом заволоділи землею державного значення. Суд може позбавити їх волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області