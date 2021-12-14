Поліцейські Чернігівщини розшукали водія автомобіля, що зник з місця смертельної ДТП

Вранці 11 грудня до поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл Новгород-Сіверського району на дорозі виявлено тіло 23-річного місцевого мешканця.

На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Новгород-Сіверського відділу поліції, слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

Поліцейські виявили неподалік від чоловіка сліди гальмування транспортного засобу. Тілесні ушкодження на тілі загиблого також вказували на те, що він зазнав їх внаслідок ДТП.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, в результаті яких вдалося встановити водія автомобіля, що причетний до скоєння ДТП. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який уночі повертався додому своїм легковиком та не уник зіткнення з пішим односельцем. Після інциденту водій злякався відповідальності та поїхав з місця аварії.

Детально механізм трагічної ДТП поліція встановлює у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення Правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Максимальне покарання, згідно з нею — до восьми років позбавлення волі, з трирічним позбавленням права керування транспортними засобами або без такого.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області