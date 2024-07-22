Поліцейські Чернігівщини ліквідували міжрегіональний канал незаконного обігу зброї

Співробітники управління карного розшуку та слідчі слідчого управління ГУНП в Чернігівській області спільно з колегами з поліції Полтавщини викрили 47-річного полтавчанина, який налагодив незаконну діяльність з виготовлення та збуту вогнепальної зброї через мережу Інтернет по всій країні. У зловмисника вилучили 27 пістолетів, а також набір спеціальних інструментів.

Нещодавно до оперативників поліції Чернігівщини надійшла інформація про те, що мешканець Полтави шукає в мережі Інтернет покупців на зброю.

Оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими обласної поліції за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури задокументували два факти збуту зловмисником вогнепальної зброї.

Поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» провели санкціоновані обшуки у мешканця Полтави. В ході обшуків виявили та вилучили 27 предметів, схожих на пістолети з ознаками переробки, а також кейси від стартових пістолетів, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. Вилучене направлено на експертизу.

Слідство встановило, що зловмисник налагодив канал незаконного обігу зброї, а саме: купував стартові пістолети і пістолети під патрон Флобера та кустарним способом переробляв їх на вогнепальну зброю. Після чого підшукував покупців в мережі Інтернет та збував незаконну зброю шляхом поштових відправлень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (збут вогнепальної зброї). Санкція статті передбачає покарання до 7 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області