Поліцейські Чернігівщини скерували до суду справу щодо російського окупанта за жорстоке поводження з цивільними

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо російського загарбника, причетного до заподіяння фізичних та моральних страждань мирним людям під час тимчасової окупації частини області навесні 2022 року.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 33-річний мешканець республіки тива у складі російських загарбницьких військ у березні 2022 року брав участь в короткочасній окупації села Золотинка Чернігівського району. Перебуваючи у цьому населеному пункті, вказаний військовий рф обходив селянські помешкання, погрожував господарям автоматичною зброєю, грабував їх та вчиняв акти нелюдського поводження з цивільними особами.

Зокрема, слідство встановило, що загарбник декілька днів поспіль вдирався до одного з помешкань, де перебували мирні громадяни, та щоразу вимагав надати алкогольні напої. Зустрічаючи відмови через відсутність спиртного, фігурант щоразу вчиняв різні насильницькі дії: побив господаря прикладом автомата, принижував його у присутності інших цивільних осіб, неодноразово самовільно обшукував будівлю, погрожував підірвати мирних людей гранатою тощо.

За сукупністю зібраних у ході досудового розслідування відомостей слідчі поліції Чернігівщини за погодження з прокурором Чернігівської обласної прокуратури склали обвинувальний акт щодо 33-річного російського окупанта за ч.1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передано прокуророві для скерування до суду.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області