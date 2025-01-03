Поліцейські Чернігівщини затримали чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого

Оперативники відділення №2 (м. Бобровиця) Ніжинського райуправління поліції встановили 55-річного мешканця Бобровицької громади, який в ході конфлікту ножем вбив свого знайомого.

Інформація про виявлення тіла чоловіка в одному з сіл Бобровицької громади надійшла до поліції вдень 1 січня. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції та оперативники кримінальної поліції.

В ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції встановили, що до вбивства 40-річного місцевого мешканця причетний його знайомий.

Попередньо стало відомо, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, і в ході сварки зловмисник вдарив свого товариша ножем. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув.

З місця скоєння злочину поліцейські вилучили низку речових доказів.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом злочину слідчий поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області