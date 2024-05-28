Поліцейські Чернігівщини затримали двох чоловіків, які підірвали банк, щоб викрасти понад ₴5 млн.

Правоохоронці розшукали зловмисників, причетних до вибуху банку в Чернігові, які намагались викрасти гроші з банківських комірок громадян. У ході спецоперації за силової підтримки бійців КОРД підозрюваних затримали у Запорізькій та Миколаївській областях.

Нагадаємо, 6 травня близько четвертої ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух та подальше займання приміщення банку в центрі Чернігова. Вибухом було пошкоджено будівлю та припарковані поруч авто. Люди не постраждали.

За результатами огляду місця події поліцейські встановили, що вміст сховищ банку не пошкоджено. Проте були зафіксовані ознаки безуспішної спроби викрасти майно клієнтів з комірок у депозитарії, де зберігалось понад 5,5 мільйонів гривень.

Після ліквідації пожежі було встановлено, що група осіб проникла до банку шляхом демонтажу підлоги, прикриваючи свої дії пожежею. Однак, через руйнування приміщення внаслідок вибуху, зловмисники не довели свій задум до кінця.

Проведеними слідчими та оперативними заходами підрозділи кримінальної поліції і слідчого управління ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції спільно з Департаментом карного розшуку Нацполіції України, а також підрозділи кримінальної поліції Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей встановили, що злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Зловмисники раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї.

Поліцейські з’ясували, що до скоєння злочину в банку вони готувалися упродовж кількох місяців. Спільники викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища банку.

Обидва фігуранти затримані у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили затриманим про підозри у скоєнні злочинів за наступними статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху, за попередньою змовою групою осіб) та за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 (замах на крадіжку).

Під час обшуків у місцях проживання затриманих вилучені дві 50-літрові діжки, попередньо, з канабісом, а також пістолет. Вилучене направлене на експертизу.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області