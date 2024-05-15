Поліцейські Чернігівщини затримали торговця боєприпасами та вибухівкою

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури викрили чоловіка, який збував гранати, набої, протитанкові гранатомети та тротилові шашки. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

До співробітників кримінальної поліції Прилуцького ройового відділу поліції надійшла оперативна інформація про те, що 44-річний місцевий мешканець торгує зброєю та боєприпасами. Правоохоронці з’ясували, що чоловік встиг продати протитанковий гранатомет, майже сотню набоїв калібру 5,45 мм, три тротилові шашки, гранату Ф-1 із запалом до неї та багнет-ніж до автомату.

Поліцейські задокументували черговий факт збуту небезпечних предметів та за силової підтримки спецпідрозділу поліції «КОРД» затримали зловмисника.

Під час проведення санкціонованого обшуку в оселі та транспортному засобі фігуранта правоохоронці виявили ще понад 130 набоїв калібру 5,45 мм та конструктивні елементи гвинтівки Мосіна. Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертних досліджень.

За цим фактом слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області